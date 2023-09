Árbitro que apitará Palmeiras x Boca Juniors já foi alvo de polêmicas em jogos do alviverde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 16:55 Compartilhe

A Conmebol definiu neste sábado quem serão os árbitros responsáveis pelos jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores. A partida entre Palmeiras e Boca Juniors ficará a cargo do uruguaio Andres Matonte, que já protagonizou lances polêmicos em jogos do time paulista. O duelo de volta entre Internacional e Fluminense também terá arbitragem estrangeira: Jesús Valenzuela, da Venezuela.

Matonte já é conhecido pelos palmeirenses. Ele apitou dois jogos do time ao longo da carreira, uma dessas partidas, inclusive, nesta temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, em partida válida pela fase de grupos. Na ocasião, a torcida ficou na bronca com o uruguaio por ele ter expulsado Richard Rios quando o volante acertou o rosto de Lucena, após sofrer uma falta, levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.

A outra partida do Palmeiras que Matonte apitou foi já há alguns anos, e também acabou com vitória alviverde: 1 a 0 sobre a Universidad Católica, na ida das oitavas de final da Libertadores de 2021.

Daquela vez, foram os jogadores do time chileno que se irritaram com o uruguaio, após ele entender como pênalti uma bola que pegou na mão de Lanaro dentro da área, em cruzamento de Deyverson. Raphael Veiga converteu e anotou o único gol do jogo. O Palmeiras terminou aquela edição como campeão ao bater o Flamengo na final em Montevidéu por 2 a 1.

Com o empate por 0 a 0 em Buenos Aires, o Palmeiras precisa de uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa, para se classificar no tempo normal. Uma nova igualdade no placar leva a partida para os pênaltis.

Os duelos de volta das semifinais ocorrem no próximo meio de semana. O Internacional joga contra o Fluminense no Beira-Rio na próxima quarta-feira, às 21h30. O Palmeiras recebe o Boca Juniors na quinta, também às 21h30, no Allianz Parque. Os primeiros jogos de ambas as chaves terminaram em empate, deixando tudo em aberto para a semana decisiva.

