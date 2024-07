Árbitro diz ter expulsado lateral do Juventude por agressão a torcedor; Ruschel admite erro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2024 - 9:02 Para compartilhar:

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima explicou em súmula o motivo que o levou a expulsar o lateral Alan Ruschel durante a invasão de um torcedor do Internacional no empate por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O ex-jogador da Chapecoense recebeu o vermelho após se defender de um torcedor que invadiu o campo de jogo aos 24 minutos do segundo tempo.

O torcedor, que estava vestido com uma jaqueta do Internacional, entrou em campo após um pênalti perdido pelo atacante Enner Valencia, que convertera na segunda tentativa após a arbitragem voltar à cobrança por invasão. Ele vinha na direção do atleta do Inter quando jogadores do Juventude impediram a sua aproximação.

Antes que a polícia chegasse para tirá-lo de campo, o torcedor tentou desferir golpes nos jogadores do Juventude. Alan Ruschel, no que parecia ser uma tentativa de defesa, acabou acertando um soco no torcedor, e foi expulso após Rodrigo José Pereira de Lima rever o lance no VAR, que vinha sendo operado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Na visão do árbitro, Alan Ruschel foi expulso “por dar um soco no rosto de um torcedor identificado com um agasalho do Internacional após o mesmo ter invadido o campo de jogo e partir de forma agressiva em direção aos atletas, conforme estipula a regra do jogo 2024-2025, em conduta violenta, página 118”, disse Lima em súmula.

O lateral também deu sua versão do fato e mostrou ser contrário à violência no futebol. “Me deparei com uma situação que jamais vivi. Foi impedir um colega de profissão de ser agredido e acabei sendo expulso. Ele levantou e tentou agredir um colega de equipe e acabei acertando ele. Não estou feliz com minha atitude, quem me conhece sabe que não sou desse jeito, condeno qualquer tipo de violência. É inadmissível uma pessoa invadir o campo para agredir um trabalhador pelo resultado não estar de acordo com o que ele queria. O futebol precisa mudar. Mas eu repudio a violência. O que fiz foi errado, mas fiz por tentar defender um colega meu. Obrigado pelas mensagens de apoio.”

Pela expulsão, Alan Ruschel estará fora do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, já que o Juventude se classificou ao segurar o empate por 1 a 1 com o Internacional. O adversário será conhecido em sorteio, ainda a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol.