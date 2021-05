Árbitro de MMA quase enforca lutador que manteve adversário imobilizado após fim da luta

Uma das mais conhecidas orientações dadas aos lutadores de MMA é para não deixar de bater ou soltar o adversário imobilizado até que o árbitro encerre a luta. O motivo é que em algumas vezes o rival que está encaixado em um golpe dá um “tapinha” no oponente para anunciar sua desistência, mas o juiz pode não ver este gesto e, com isso, o quase perdedor pode retornar ao combate.

Desta forma, um sinal ou até a interferência do árbitro é de extrema importância para evitar que o perdedor sofra uma leva mais grave ou fique com sequelas. No Quirguistão, um combate pelo WEF Selection 35, na última semana, precisou não só da ação do árbitro como um quase enforcamento para o fim do combate.

Doolotbek Narmatov conseguiu encaixar um guilhotina em Saidburkhon Saidakbarova. Mesmo com o famoso tapinha do lutador do Uzbequistão, o rival quirguistanês continuou com o golpe. O árbitro interviu, mas o lutador não soltou o adversário.

Por que amigo, por que? Solta, ya ganaste #WEFSelection35 pic.twitter.com/zKOPSB8fkn — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) May 19, 2021

A atitude de Narmatov é considerada antidesportiva e é passível de punição, pois um golpe de finalização deste tipo pode provocar problemas ainda maiores se não for interrompido imediatamente pelo juiz. O vencedor, que lutou em casa, não recebeu nenhuma penalidade pela conduta.

