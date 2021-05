Árbitro de Corinthians x Huancayo apitará pela primeira vez um jogo do Timão Chileno Angelo Hermosilla nunca foi responsável por uma partida do Alvinegro. Nesta edição da Copa Sul-Americana ele já apitou três duelos, sendo um do próprio Huancayo

O Corinthians enfrenta o Sport Huancayo-PER, nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A partida será apenas para cumprir tabela, já que ambas as equipes já estão eliminadas da competição. No entanto, há situações inéditas no encontro pela fase de grupos. O árbitro da partida, Angelo Hermosilla, apitará pela primeira vez um jogo do Timão.

Chileno de 42 anos, Hermosilla fará sua estreia em partidas do Alvinegro, mas não do adversário do clube brasileiro, uma vez que apitou a vitória do River Plate-PAR sobre os peruanos, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Paraguai, ou seja, será a segunda rodada seguida em que o árbitro estará em campo comandando um duelo do Huancayo, ambos fora de casa.

Nessa partida, em Assunção, Hermosilla aplicou sete cartões amarelos, apenas um deles para o time peruano. Em três jogos que comandou até aqui na Sula, o chileno deu 14 amarelos, uma média de quase cinco por jogo. Dessa forma, a expectativa é que na Neo Química Arena as advertência aconteçam em abundância, diante do histórico do homem de preto nesta edição do torneio.

Em quatro jogos que Hermosilla trabalhou pela Conmebol (Sul-Americana e Libertadores) na temporada 2021, em todos o mandante saiu vencedor.

Confira as partidas apitadas por Angelo Hermosilla pela Conmebol em 2021:

Copa Libertadores

29/4/2021 – Defensa y Justicia-ARG 3 x 0 Universitario-PER

Copa Sul-Americana

9/4/2021 – Palestino-CHI 2 x 1 Cobresal-CHI

7/5/2021 – Arsenal-ARG 3 x 0 Jorge Wilstermann-BOL

13/5/2021 – River Plate-PAR 2 x 1 Sport Huancayo-PER

