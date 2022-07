Árbitro de Corinthians x Botafogo tira selfie com torcedores e divide opiniões na web Jean Pierre Gonçalves Lima chamou atenção antes do inicio da transmissão da partida na Neo Química Arena







Uma cena peculiar chamou a atenção dos torcedores que acompanhavam a partida entre Corinthians e Botafogo, pelo Brasileirão. Jean Pierre Gonçalves Lima, árbitro da partida, tirou fotos com torcedores do time paulista na Neo Química Arena, enquanto aguardava a chegada das equipes no túnel para entrar em campo. A ação, transmitida pelo canal “Premiere”, repercutiu na web.

Antes de entrar em campo com as equipes, o árbitro Jean Pierre tira foto com torcedores do Corinthians que estáenfrentandoo Botafogo. Que momento é esse da arbitragem da CBF? pic.twitter.com/v3n3nM7FjD — Renata Ruel (@RuelRenata) July 30, 2022

O jogo, que terminou 1 a 0 para o Corinthians, não teve nenhuma polêmica dentro de campo. Contudo, a ação antes da partida de Jean Pierre foi muito comentada nas redes sociais.

Mano kkkkkk o ídolo dos caras kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vsfd Jean Pierre Gonçalves Lima atende os torcedores antes da bola rolar entre Corinthians x Botafogo pic.twitter.com/LZlzwGbuAB — Madson Sep (@sep_madson) July 30, 2022

Meu Deus @CBF_Futebol olha o comportamento do Jean Pierre Gonçalves. Não é possível isso na cara larga https://t.co/pcUaP54d0a — @Boneco2 (@Siga_OBoneco2) July 30, 2022

Isso aqui é sério? Não é montagem? https://t.co/iw3it98K79 — Anderson Frezza (@andersonfrezza) July 30, 2022

Durante o Sportcenter, da ESPN, a comentarista de arbitragem Renata Ruel reprovou a atitude de Jean Pierre.

– Não teve polêmicas, ele fez uma boa arbitragem. Mas as equipes já estavam posicionadas para entrar, onde está a cabeça dele? Concentrando para o jogo? Tem um jogo importante, ou fica preocupado com selfie? Para mim é uma atitude complicada. A CBF tem um código de ética, mas não tem algo específico sobre a arbitragem (…) na hora que ele vai na torcida e pede para tirar foto, querendo ou não gera desconfiança e dá motivo para falarem. E o momento da arbitragem é péssimo para esse tipo de coisa – ressaltou Renata.

Em duelo válido pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno do Brasileirão, o Corinthians superou o Botafogo em Itaquera. Gustavo Mosquito, no primeiro tempo, fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Timão chega aos 38 pontos e permanece com a mesma distância para o líder Palmeiras, que superou o Ceará na Arena Castelão. O Glorioso estaciona nos 24 pontos, permanecendo na 11ª posição.

