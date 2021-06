Árbitro de Atlético-GO x São Paulo é ex-participante do reality ‘A Fazenda’

O árbitro escalado para a estreia de Atletico-GO e São Paulo no Brasileirão é acostumado com as câmeras dentro e fora de campo. Diego Pombo Lopez é ex-participante do reality “A Fazenda”, produzido pela Record. Com o sucesso além das atuações em partidas de futebol, em 2012, Diego foi o sétimo eliminado do programa.

Eleito melhor árbitro do Campeonato Baiano de 2011, Diego Pombo Lopez, aos 26 anos, também fazia trabalhos de modelo e era considerado o “galã” da arbitragem brasileira. A participação no reality, inclusive, ocorreu em um período em que o juiz deixou um pouco de lado sua carreira nos campos.

Após dois meses confinado, foi eliminado com 52% dos votos e retornou ao futebol.

