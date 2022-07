Árbitro da partida contra o Botafogo nunca apitou uma vitória do Corinthians na Arena Última vez que Jean Pierre Gonçalves Lima trabalhou em um triunfo do Timão como mandante faz 10 anos







O torcedor do Corinthians mais ligado nas superstições, com certeza, torceu o nariz quando a escala de arbitragem da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro saiu. Isso porque o responsável pelo apito no jogo deste sábado (30), contra o Botafogo, será o gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima, que não apita uma vitória corintiana como mandante há 10 anos.

O último triunfo do Timão em casa com Jean Pierre apitando foi contra o Sport, no dia 30 de setembro de 2012, antes mesmo da Neo Química Arena ser inaugurada.

Desde que o Time do Povo começou a receber as suas partidas em Itaquera, o árbitro trabalhou em quatro oportunidades, com três empates e uma derrota corintiana.

​

O tabu se estende ao Brasileirão, já que o triunfo contra o Leão da Ilha do Retiro foi o último do Corinthians pela competição nacional com Jean comandando a arbitragem.

​

Neste ano, Jean Pierre Gonçalves Lima apitou um jogo do Timão, no último dia 13 de julho, com a equipe alvinegra perdendo por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda assim, o Coringão ficou com a classificação, por conta da vantagem de 4 a 0 construída no confronto de ida.

No ano passado, Jean Pierre chegou a apitar uma vitória corintiana. Na ocasião, o Corinthians venceu o Salgueiro por 3 a 0, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil.

No total, Jean apitou 16 partidas do Timão, com três vitórias do Time do Povo, cinco empates e oito derrotas.

Entre os reveses estão duas derrotas em Dérbi, ambos no Allianz Parque. E um deles uma goleada por 4 a 0, pelo Brasileirão de 2020 – com jogo realizado em janeiro de 2021, por conta da pandemia de Covid-19.