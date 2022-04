Árbitro apita jogo no Rio Grande Sul seis meses após ser agredido em campo

Depois de mais de seis meses de recuperação, Rodrigo Crivellaro voltou a apitar uma partida de futebol profissional. O árbitro, que foi agredido em campo por um atleta no último ano, comandou a partida entre Avenida e Pelotas, na última quarta-feira, pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho.





No dia 4 de outubro de 2021, Crivellaro foi vítima de uma agressão cometida por William Ribeiro, do São Paulo-RS, na partida contra o Guarani, em Venâncio Aires, pela mesma competição. Na ocasião, o profissional foi atingido por um soco e posteriormente por um chute na cabeça, quando já estava no chão. O atleta responsável pelo ataque está suspenso do futebol por dois anos e responde na justiça, em liberdade, pelo crime de tentativa de homicídio.

Na ocasião, Crivellaro ficou desacordado e teve de ser levado ao hospital com urgência, sob a suspeita de não voltar a caminhar. Durante o processo de recuperação, ficou afastado de suas duas profissões por 90 dias, a de personal trainer e professor de pardel. Além disso, precisou usar colete cervical e passar por sessões de fisioterapia.

Quatro meses após o ocorrido, foi aprovado nos testes da Federação Gaúcha de Futebol. O plano agora é que ele retorne gradualmente às atividades da federação. A tendência é que ele volte a ser escalado para atuar na quinta rodada da Divisão de Acesso, na próxima semana.

Antes da partida que marcou seu retorno à arbitragem, Crivellaro revelou em matéria veiculada pelo GE que pretende continuar normalmente a carreira. “Com certeza, depois de tudo o que aconteceu, a gente continuar, é porque sem dúvida é uma das minhas paixões. Agora aqui estamos graças a Deus e espero realizar mais um grande trabalho”, disse.

Em postagem nas redes sociais, o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul comemorou o retorno do árbitro às atividades.