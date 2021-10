Árbitro agredido por jogador sofreu lesão na coluna e pode precisar de cirurgia

O árbitro Rodrigo Crivellaro, que foi agredido por um atleta durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, retornou ao hospital depois de ter recebido alta e revelou ter sofrido uma lesão ligamentar na vértebra C6. Ao GloboEsporte-RS, o juiz disse que utilizará um colar cervical por três meses e ficará afastado do futebol nesse período.

– Acabei de ir no médico, fiz uma ressonância, estou com uma lesão na C6 ali na cervical, na vértebra 6, uma lesão ligamentar. Vou ter que usar esse colar durante 90 dias, em casa, sem trabalhar. Se por acaso ocorrer um deslizamento das vértebras eu vou ter que fazer cirurgia. Espero que não, mas se tiver que fazer vai ser bem simples – explicou o árbitro.

Árbitro Rodrigo Crivellaro já com seu colar cervical (Reprodução / RBS TV)

O atacante William Ribeiro, que agrediu Rodrigo Crivellaro durante a partida da última segunda-feira, recebeu liberdade provisória após ser preso por tentativa de homicídio. O atleta foi desligado do São Paulo-RS, clube que defendia durante o jogo, e tem passagens pela polícia por agressões.

