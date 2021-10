Aras diz que relatório da CPI permitirá avançar na apuração sobre autoridades com foro especial

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse nesta quarta-feira que, com as informações do relatório da CPI da Covid do Senado, será possível avançar na apuração de autoridades com foro especial, em postagem no Twitter oficial da Procuradoria-Geral da República após receber a visita de integrantes da comissão de inquérito.

“Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações, poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”, disse Aras.

Na véspera, a CPI aprovou seu relatório final com o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e dezenas de outras pessoas, além de duas empresas, por crimes cometidos no enfrentamento da pandemia.

