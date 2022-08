Araruama ganhará cinturão para evitar despejo de esgoto nas praias

A concessionária do serviço de água e esgoto da Região dos Lagos iniciou hoje (1º), na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, as obras de implantação do cinturão de proteção no entorno da Lagoa de Araruama e da rede separativa de esgoto nas ruas da localidade. Ao todo, a lagoa abrange seis municípios da região: Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Saquarema.







A coordenadora de Responsabilidade Social da Prolagos, Simony Dias, e engenheiros da concessionária, explicaram como vai funcionar a operação. “É importante que os moradores entendam os benefícios que serão gerados por esse investimento. Além disso, toda obra gera impactos na população. Vamos precisar interditar algumas ruas, o acesso às garagens poderá ficar temporariamente bloqueado, então antes de afetar a rotina dessa população, é necessário explicar o que será feito nas ruas do bairro”, esclareceu.

A obra será concluída até dezembro deste ano. Às margens do Canal Palmer, na esquina entre as ruas Acre e Luiz Feliciano Cardoso, onde fica a Capela de São Pedro, será instalada uma caixa de captação em tempo seco, onde todo o esgoto será interceptado e enviado até a Estação de Tratamento da localidade, se somando aos 38 km de cinturão já implantados pela Prolagos.

A obra permitirá que a concessionária conclua o fechamento da faixa protetora da maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo.

O diretor-presidente da concessionária, Pedro Freitas disse que além de ser uma demanda antiga da população, a Praia do Siqueira abriga um dos maiores cartões-postais de Cabo Frio e a lagoa é fonte de renda para a população local. “Reforçar a blindagem da nossa laguna vai permitir ainda mais o desenvolvimento econômico e turístico dessa região”, disse.

Além da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, a Prolagos vai investir mais de R$ 50 milhões na implantação de 26 km de cinturão nas cidades de Arraial do Cabo, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Também fazem parte do cronograma, os bairros Recanto das Dunas, Vila do Sol, Jacaré (próximo ao Mercado de Peixe) e Porto do Carro, em Cabo Frio; e Vinhateiro, Mossoró, Baixo Grande, Nova São Pedro e Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia; e Ubás, em Iguaba Grande.