Arara Pipoca morreu após ter asas cortadas, confirma Polícia de Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás divulgou que a morte da Arara Pipoca, famosa nas redes sociais, foi causada pelo corte indevido de suas asas. Conhecida por sua docilidade e por circular livremente por Trindade, na região metropolitana de Goiânia, a ave foi mutilada por um casal e morreu eletrocutada ao pousar em um fio de energia elétrica e perder a estabilidade no voo.

O caso ocorreu no dia 21 de outubro, quando administradores do perfil de Pipoca nas redes sociais anunciaram sua morte. A arara estava indo para a feira no Carreiródromo, como fazia regularmente, quando sofreu o acidente. A polícia descobriu que, dias antes, o casal suspeito levou Pipoca para a casa de um familiar, onde cortaram suas asas.

De acordo com o delegado Thiago Escandolhero, câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas confirmaram que o animal passou a noite exposto à chuva, sem conseguir voar. Mesmo debilitada, Pipoca conseguiu retornar ao local onde vivia há mais de três anos, mas não resistiu às consequências da mutilação e morreu após o acidente.

A polícia investiga a motivação do crime, considerando a possibilidade de que o casal pretendia capturar Pipoca para si. Os responsáveis responderão pelo crime previsto no artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais.

