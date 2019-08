Arão elogia desempenho do Fla em vitória: ‘Jogamos bem por 70 minutos’

Jorge Jesus colocou o que o Flamengo tinha de melhor em campo na noite deste sábado, saiu atrás do placar, mas derrotou o Grêmio de virada por 3 a 1, no Maracanã. Autor do gol de empate, o volante Willian Arão exaltou o desempenho da equipe durante os 90 minutos do duelo.

“Na verdade fizemos um primeiro tempo bom. Tivemos 20 minutos de dificuldade, mas acertamos e criamos boas chances. Eles fizeram o gol em um erro nosso. No segundo tempo, aproveitamos melhor as oportunidades. O time jogou bem durante 70 minutos do jogo”, disse o jogador.

Apesar da vitória colocar o Flamengo na terceira colocação, com 27 pontos, a cinco do líder Santos, os jogadores deixaram transparecer o pensamento nas quartas de final da Copa Libertadores. A primeira partida será realizada diante do Internacional no dia 21 de agosto, às 21h30, no Maracanã.

“Vamos enfrentar o Internacional da mesma forma. Precisamos aproveitas as chances e não deixar o adversário jogar. Nosso pensamento é controlar bem a partida e fazer um grande jogo”, completou o volante.

Arrascaeta, o principal destaque do Flamengo da vitória contra o Grêmio, seguiu a linha do companheiro de equipe e também destacou o duelo contra o Internacional. A Libertadores vem sendo a prioridade do time na temporada, após a eliminação precoce na Copa do Brasil.

“Vamos tentar fazer um grande jogo para agradar essa torcida, que tem nos apoiado muito. Temos que melhorar fora de casa, mas aqui estamos fortes. Temos jogado 100% do nosso potencial”, concluiu o uruguaio.