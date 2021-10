Arão admite que Flamengo cometeu erros na marcação: ‘Demos espaços para eles’

Apesar das muitas baixas que o técnico Renato Gaúcho teve para escalar o Flamengo, o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira em Bragança Paulista (SP), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encarado como bom resultado. Pelo menos é o que considerou o volante Willian Arão, que reconheceu que o time “não dominou o adversário como costuma fazer.”

Para o volante, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e marcou seu gol. Mas no segundo tempo, o time falhou demais, principalmente na marcação. “Demos muitos espaços para eles. Não só no lance do gol como em outros momentos. Por isso, sei que dá para melhorar”, reforçou.

Com 39 pontos, o Flamengo se mantém em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, agora 11 pontos atrás do líder Atlético-MG, com 50. Mas o time carioca tem dois jogos a menos (21 a 23) e poderia, em tese, chegar aos 45 pontos, ainda não alcançando o líder. Para Arão, é cedo para fazer estas contas.

“Ano passado nós ficamos muitas rodadas atrás e chegamos na frente no final. Acho que ainda tem muito campeonato e este empate não nos prejudica tanto, porque o Atlético-MG também empatou (2 a 2 com a Chapecoense)”, comparou.

O atacante Pedro voltou a ser titular com a ausência de Gabriel Barbosa, o Gabigol, servindo a seleção brasileira ao lado de Everton Ribeiro e comemorou seu gol. “Fiz a minha parte. Perdi um gol no começo, mas depois aproveitei o passe do Vitinho e marquei. Acho que fizemos um bom jogo”, analisou.

Este foi o gol número 38 dele com a camisa do Flamengo, o 15º só nesta temporada. Mas o destaque do jogo foi o meia Vitinho, que fez o passe para o gol de Pedro em sua 27ª assistência em 2021. No segundo tempo, Vitinho cansou e pediu ao técnico para sair. Kenedy entrou em seu lugar. No final de semana, o Flamengo vai ser atração na Arena Castelão, sábado, às 19 horas, diante do Fortaleza, pela 25ª rodada.

Saiba mais