Aranha está na UTI por conta da Covid-19; goleiro está com 50% dos pulmões comprometidos

O ex-goleiro Aranha precisou ser internado na última quarta-feira (9) após apresentar complicações por conta da Covid-19. O ex-Santos está na UTI do Hospital das Clínicas na cidade mineira de Pouso Alegre, conforme apuração do UOL.

O quadro do ex-jogador é crítica devido a doença já ter comprometido 50% dos seus pulmões. Até o momento, Aranha não precisou ser intubado.

Aranha segue sob observação, além de passar por fisioterapia respiratória, a qual auxilia no tratamento contra a doença e busca evitar o uso de ventilação mecânica.

Ainda segundo o UOL, a família do atleta confirmou a situação do ex-goleiro, já o hospital disse que não vai se pronunciar sobre o caso por sigilo ao paciente.

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Atlético-MG, Palmeiras e Santos, Aranha teve destaque inicialmente defendendo a Ponte Preta. Com a camisa do Peixe, o ex-goleiro conquistou dois Campeonatos Paulistas (2011 e 2012), Recopa Sul-Americana (2012) e Liberatadores (2011), além do Campeonato Mineiro (2010) pelo Galo e Copa do Brasil (2015) pelo Verdão.

