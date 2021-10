Arana agradece torcida do Atlético-MG e pede calma: ‘Temos de manter pés no chão’

Mais uma vez considerado um dos destaques do Atlético-MG, o lateral-esquerdo Guilherme Arana reconheceu as dificuldades para a vitória por 2 a 1 em cima do Cuiabá, neste domingo à tarde, no Mineirão. Disse que já esperava por um jogo duro e elogiou o apoio da torcida, que compareceu em grande número e não parou de apoiar o time.

“Eu falei antes do jogo na coletiva que seria um jogo muito difícil e que teríamos de respeitar o Cuiabá, que faz um grande ano. Estou muito feliz pela vitória e agradeço à torcida, porque estamos no mesmo caminho e vamos conquistar grandes coisas”, prometeu o lateral, agora experimentado na seleção brasileira.

Arana participou diretamente do segundo gol, o da virada, quando quase na linha de fundo fez o levantamento para o complemento de cabeça de Jair, na pequena área. O lateral também manteve o discurso do grupo, pregando a manutenção do trabalho com muita seriedade e respeito a todos os adversários. “Temos de ficar com os pés no chão, ter muita humildade, encarando cada jogo como uma decisão. É manter o trabalho que grandes coisas virão, com certeza”, concluiu.

O goleiro Everson considerou “um lance infeliz” que resultou no primeiro gol do Cuiabá logo aos dois minutos. Nathan Silva tentou recuar a bola do lado da grande área e Everson vinha indo em direção a bola. “Eu estiquei a perna, mas a bola passou. É tipo de lance que acontece. Precisamos só tomar mais cuidado”, resumiu, sem culpar ninguém.

A torcida atleticana parece estar sentindo cheiro do título brasileiro, que não acontece há 50 anos (1971). Um total de 30.637 torcedores foi ao Mineirão, aproveitando que nesta semana a prefeitura de Belo Horizonte permitiu até 50% de capacidade dos seus estádios. Não sobrou ingresso para ninguém e houve uma grande festa nas arquibancadas e nos arredores do estádio.

O próximo jogo pode ser decisivo, porque será no Maracanã no sábado contra o Flamengo, o seu maior perseguidor. Com 59 pontos, o time mineiro abriu 11 pontos sobre o Fortaleza (48), vice-líder, e tem 13 em relação ao Flamengo, com 46 após perder o clássico para o Fluminense, por 3 a 1, no sábado. O Flamengo, porém, disputou dois jogos a menos (25 a 27) do que o Atlético-MG.

O técnico Cuca pode poupar alguns jogadores para o segundo jogo semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Fortaleza no Castelão. Como goleou por 4 a 0 em casa, o Galo pode perder até por três gols de diferença para chegar à final e decidir o título com vencedor do confronto entre Athletico e Flamengo.

