Aramco vende participação em oleoduto pra consórcio internacional por US$ 12,4 bi

A gigante de petróleo da Arábia Saudita Aramco afirmou que fechou um acordo de US$ 12,4 bilhões para vender uma participação de 49% em um negócio de oleoduto recém-formado para um consórcio internacional liderado pela firma de investimentos norte-americana EIG Global Energy Partners.

O fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala Investment é membro do consórcio, que provavelmente incluirá também investidores chineses e sauditas, disseram fontes a par do assunto.

O movimento representa outra tentativa de longo alcance de monetizar os prodigiosos ativos de petróleo da Arábia Saudita, antes considerados tão estratégicos que mesmo uma venda de participação minoritária parecia rebuscada. Com a ascensão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, no entanto, o reino está mais disposto a atrair investidores estrangeiros e ceder parte do acesso aos seus ativos de petróleo.

Fonte: Dow Jones Newswires.

