Aramco tem pela primeira vez leve queda no fechamento do pregão

A ação da gigante petrolífera saudita Aramco caiu levemente nesta terça-feira pela primeira vez, em seu quinto dia de negociação na bolsa de valores de Riade.

O valor da empresa, de qualquer forma, permaneceu acima da barreira simbólica dos 2 bilhões de dólares.

A joia econômica da Arábia Saudita, o primeiro exportador de petróleo do mundo, teve em 11 de dezembro a melhor cotação da bolsa de valores da história, com a venda de 1,5% de seu capital sobre o índice de referência do mercado financeiro local, o Tadawul.

No encerramento da sessão de terça-feira, o valor da participação da Aramco era de 37,75 riales (9 euros), com uma queda de 0,25 rial durante o dia (-0,66%), valor que permanece acima de 18% do preço inicial definido para entrada no mercado de ações (32 riales, 7,64 euros).