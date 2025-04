Aramco e BYD anunciam colaboração em tecnologias para veículos de energia nova

A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, e a BYD, fabricante líder de veículos elétricos e baterias, anunciaram nesta segunda, 21 que vão explorar uma colaboração mais estreita em tecnologias para veículos de energia nova. O Acordo de Desenvolvimento Conjunto assinado pela Saudi Aramco Technologies Company, subsidiária integral da Aramco, e a BYD visa promover o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que aprimorem a eficiência e o desempenho ambiental, informou o comunicado.

“A colaboração entre a Saudi Aramco e a BYD visa apoiar melhorias e se baseia na extensa pesquisa e desenvolvimento da Aramco em novas soluções energéticas. A Aramco está explorando diversas maneiras de otimizar a eficiência do transporte, desde combustíveis inovadores com menor emissão de carbono até conceitos avançados de trem de força. Este trabalho parte da nossa convicção de que múltiplas abordagens são necessárias para apoiar uma transição energética prática e estamos muito satisfeitos em colaborar com a BYD nessa jornada”, afirmou Ali A. Al-Meshari, vice-presidente sênior de Supervisão e Coordenação de Tecnologia da Aramco, em nota.

Para Luo Hongbin, vice-presidente sênior da BYD, há uma encruzilhada entre a inovação tecnológica e a proteção ambiental, e a empresa acredita que “verdadeiros avanços vêm da abertura e da colaboração”. “Esperamos que a Saudi Aramco e nossas capacidades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de ponta em veículos de energia nova rompam as barreiras geográficas e de mentalidade para incubar soluções que combinem desempenho altamente eficiente com uma menor pegada de carbono”, diz.