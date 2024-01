Arábia Saudita vence Omã (2-1) de virada nos acréscimos na Copa da Ásia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/01/2024 - 19:57 Para compartilhar:

A Arábia Saudita, comandada pelo italiano Roberto Mancini, sofreu mas acabou vencendo de virada por 2 a 1 a modesta seleção de Omã com um gol no fim validado pelo VAR, nesta terça-feira (16), em Doha, pela Copa da Ásia.

Também no Grupo F, a Tailândia venceu o Quirguistão por 2 a 0 com dois gols de Supachai Chaided.

Os sauditas, que há pouco mais de um ano venceram a Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, volta a Doha como uma das favoritas ao título no torneio continental.

Em busca da quarta taça de campeã asiática, a Arábia Saudita começou mal, sofrendo um gol de pênalti (14′) marcado por Salaah Al-Yahyaei após o lance ser revisto pelo VAR.

A partir daí, a equipe de Mancini partiu para a vitória, que acabou sendo conseguida na reta final graças a Abdulrahman Ghareeb (78′), que havia entrado pouco antes, e a Al-Bulaihi já nos acréscimos (90’+6), cuja cabeçada foi validada após uma longa consulta ao VAR.

“Um presente para o povo saudita”, disse Al-Bulaihi sobre seu gol salvador no Estádio Internacional Khalifa.

leg/pm/gfe/aam/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias