Arábia Saudita suspende exportação de carne de aves de 11 unidades do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) – O Ministério da Agricultura afirmou que 11 unidades exportadoras de carne de aves foram suspensas de embarcar a proteína do Brasil para a Arábia Saudita, conforme decisão publicada nesta quinta-feira pela autoridade do país Saudi Food and Drug Authority (SFDA, na sigla em inglês).

Em nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores, a pasta disse que recebeu a informação com “com surpresa e consternação”.

Segundo o ministério, a decisão consta apenas em uma nova lista de plantas brasileiras autorizadas a exportar para o país, sem maiores detalhes.

“Não houve contato prévio das autoridades sauditas, tampouco apresentação de motivações ou justificativas que embasem as suspensões”, disse o comunicado, citando que, até o momento, apenas o Brasil foi objeto de atualização da lista de exportadores de carne de aves.

Com isso, o governo brasileiro disse que iniciou contatos com as autoridades da Arábia Saudita e da embaixada desse país em Brasília para buscar esclarecer o episódio.

“Todas as vias bilaterais e multilaterais serão empregadas com vistas à pronta resolução da questão. Caso se comprove a interposição de barreira indevida ao comércio, o Brasil poderá levar o caso à OMC (Organização Mundial do Comércio)”, destacou o comunicado.

“O Brasil reitera os elevados padrões de qualidade e sanidade seguidos por toda nossa cadeia de produtos de origem animal… Há confiança de que todos os requisitos sanitários estabelecidos por mercados de destino são integralmente cumpridos.”

(Por Nayara Figueiredo)

