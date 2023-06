Arábia Saudita se torna destino para craques do futebol europeu; saiba quem pode chegar à liga local

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 19/06/2023 - 15:47 Compartilhe

Detentora de muito dinheiro e luxo, a Arábia Saudita está dominando o mercado de negociações do futebol. Após o atacante Cristiano Ronaldo desembarcar no Al Nassr em janeiro deste ano, criou-se o sentimento de que a chegada de outros craques à liga local também seria possível.

A ida do português à liga árabe se mostrou um acerto para os clubes locais, que agora podem sonhar com a contratação de outros grandes nomes. É fato que o campeonato ainda sofre com a falta de prestígio e apenas atletas já experientes estão sendo especulados nas equipes, mas a mudança do epicentro europeu para uma liga de menor renome pode motivar outras personalidades no futuro.

O movimento do país do Oriente Médio é semelhante ao investimento pesado dos clubes chineses em jogadores do Ocidente no início dos anos 2010. Os árabes, no entanto, parecem definir alvos e projeções futuras de forma mais longínqua e planejada, já que contam com o apoio e um dinheiro interminável do Reino da Arábia Saudita.

Passado cinco meses da chegada de Cristiano ao país, as equipes locais, junto do governo saudita, decidiram apostar em altas cifras para contratar jogadores do calibre do português para popularizar o campeonato árabe. A iniciativa da Arábia em rechear seu campeonato de craques também visa a Copa do Mundo de 2030.

É de conhecimento público que os árabes planejam sediar o Mundial de 2030 e que trabalham nos bastidores para realizar o feito. A chegada de grandes jogadores pode acelerar o processo e garantir aos sauditas uma vaga como país sede do maior torneio de seleções do planeta.

Segundo a imprensa europeia e especialistas no mercado de transferências, como o jornalista Fabrizio Romano, diversos jogadores podem chegar ao país já na janela de negociações do próximo mês. Os times Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, adquiridos pelo Reino da Arábia Saudita, trabalham para anunciar os grandes nomes e não poupam cifras para as transações acontecerem.

Reunimos, abaixo, alguns jogadores que negociam ou já estão acertados com os clubes árabes. Confira!

Riyad Mahrez – Al Ahli

Um dos principais nomes do Manchester City nas últimas temporadas, o ponta-direita Mahrez, de 32 anos, deve deixar o clube inglês para assinar com o Al Ahli, recém promovido à primeira divisão do campeonato árabe. Segundo Fabrizio Romano, a equipe de Pep Guardiola exige uma compensação financeira para liberar o argelino.

Hakim Ziyech – Al Nassr

Aos 30 anos, Ziyech está perto de ser anunciado como novo reforço do Al Nassr. O marroquino perdeu espaço no Chelsea na última temporada e deve deixar a equipe já nesta janela de transferências.

Edouard Mendy – Al Ahli

Melhor goleiro do mundo na temporada 2020/21, Mendy também vai deixar o Chelsea. Conforme Fabrizio Romano, o arqueiro, de 31 anos, está acertado com o Al Ahli e seu vínculo com o clube árabe será válido por três temporadas.

Kalidou Koulibaly – Al Hilal

O zagueiro Koulibaly é mais um jogador do Chelsea na mira do futebol árabe. Aos 31 anos, o defensor foi procurado pelo Al Hilal e também deve desembarcar no Oriente Médio para a próxima temporada.

Rúben Neves – Al Hilal





Nesta segunda-feira (19), o jornalista Fabrizio Romano confirmou que o volante Rúben Neves, de 26 anos, será jogador do Al Hilal. O português estava no Wolverhampton, da Inglaterra, e seu vínculo com o clube árabe será de três temporadas.

N’Golo Kanté – Al Ittihad

Um dos melhores volantes da Europa, o francês N’Golo Kanté também vai deixar o Chelsea. O atleta, de 32 anos, será anunciado como novo reforço do Al Ittihad e vai jogar ao lado de Karim Benzema, que acertou sua ida ao futebol árabe no início deste mês.

