Arábia Saudita pretende lançar candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2034

A Arábia Saudita anunciou, nesta quarta-feira, sua intenção de se candidatar para ser sede da Copa do Mundo de 2034. Segundo a Federação Saudita de Futebol (SAFF), “a candidatura pretende realizar um torneio de classe mundial e vai se inspirar na transformação social e econômica em curso da Arábia Saudita e na paixão profundamente enraizada do país pelo futebol”.

A vontade de se candidatar para receber a Copa do Mundo, segundo a SAFF, tem o apoio na crescente experiência do país em sediar eventos de futebol de classe mundial e seus planos contínuos para receber torcedores de todo o mundo na Copa do Mundo de Clubes de 2023 e na Copa Asiática de Seleções de 2027.

Para o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro e Primeiro Ministro, o desejo da Arábia Saudita de concorrer à Copa do Mundo “é um reflexo do progresso do país em todos os setores. O Reino emergiu rapidamente como um centro líder e um destino internacional para acolher grandes eventos, graças ao seu rico patrimônio cultural, à força econômica e à ambição do seu povo”.

Desde 2018, a Arábia Saudita já foi sede de mais de 50 eventos internacionais para atletas masculinos e femininos, incluindo futebol, automobilismo, boxe, tênis, hipismo, esportes eletrônicos e golfe.

A Arábia Saudita disputou seis edições da Copa do Mundo desde 1994. Em 2022, os Green Falcons garantiram uma vitória histórica sobre a eventual campeã Argentina.

“Ser sede de uma Copa do Mundo nos ajudaria a realizar nosso sonho de nos tornarmos uma nação líder no esporte mundial e marcaria um marco significativo na transformação do país. Como um lar emergente e acolhedor para todos os esportes, acreditamos que organizar uma Copa do Mundo da FIFA é o próximo passo natural em nossa jornada futebolística”, disse Sua Alteza Real.

Yasser Al Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol (SAFF), afirmou: “Acreditamos que é o momento certo para a Arábia Saudita sediar a Copa. Nossa aposta é motivada pelo amor pelo jogo e pelo desejo de vê-lo crescer em todos os cantos do mundo. Queremos celebrar a nossa cultura futebolística e partilhar o nosso país com o mundo.”

E continuou. “Estamos abraçando o entusiasmo da Arábia Saudita pela inovação e crescimento ao fazermos a nossa candidatura para este torneio icônico; a jornada de transformação do Reino é a força motriz por trás da nossa candidatura. Estamos empenhados em organizar um evento excepcional que celebre o jogo, cative jogadores e fãs e inspire as gerações futuras.”

A Fifa agradou aos países da Ásia ao anunciar que o torneio de 2034 será disputado na Ásia ou na Oceania, seguindo os critérios do “princípio de rodízio entre as confederações”, segundo afirmou a entidade, em comunicado.

Desta forma, a Fifa indica que a sede seguinte da Copa deve ficar na Ásia, em razão dos interesses já demonstrados por Arábia Saudita e China. A Copa de 2026, que contará com 48 seleções, será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

