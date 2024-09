Arábia Saudita pede que soberania do Líbano seja respeitada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 19:37 Para compartilhar:

A Arábia Saudita expressou nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil) sua “grande preocupação” com o conflito no Líbano e fez um apelo para que sejam respeitadas a “soberania e integridade territorial” desse país, onde a escalada bélica entre Israel e Hezbollah tem se agravado.

“O Reino faz um apelo à comunidade internacional para assumir suas responsabilidades com a proteção da paz e da segurança regionais, a fim de evitar os perigos e tragédias da guerra para a região e sua população”, informou o Ministério das Relações Exteriores saudita em um comunicado.

Acrescentou que “o Reino da Arábia Saudita acompanha com grande preocupação os acontecimentos na República do Líbano”.

A chancelaria urgiu ao respeito pela soberania desse país, enquanto o Ministério da Saúde libanês relatou mais de cem mortos nos ataques israelenses de domingo em todo o território.

Israel lançou, desde sexta-feira, uma onda de ataques mortais contra o Hezbollah no Líbano, na qual matou o líder desse movimento islamista pró-Irã, Hassan Nasrallah, assim como outros dirigentes.

