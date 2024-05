Arábia Saudita inaugura 1ª boate do país sem bebidas alcoólicas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 14:36 Para compartilhar:

A Arábia Saudita inaugurou sua primeira casa noturna permanente em Riad, capital do país. Chamada de BeastHouse, a balada é parecida com as do ocidente, no entanto, não são oferecidas bebidas alcoólicas, por serem substâncias proibidas pelo governo local. A assinatura anual mais barata para entrar no estabelecimento é equivalente a R$ 12,4 mil.

No local, são servidos apenas coquetéis que não possuam álcool. Há também seguranças para garantir que haja distribuição irregular da substância. O estabelecimento ainda conta com interiores chiques e DJs para entreter o público. As informações são do Daily Mail.

A casa tem vários andares, oferecendo estúdios, áreas de jantar e salas de produção com cabines de gravação. “Nossa ideia é revolucionar a forma como a música é experienciada na região, promovendo conexões na comunidade criativa”, declarou Ramadan Alharatani, CEO da MDLBEAST, responsável pelo espaço.

A Arábia Saudita é considerada um país conservador. O álcool foi banido em 1952, após um incidente em que um dos filhos do Rei Abdulaziz atirou e matou um embaixador britânico enquanto estava embriagado. A nação também restringe os direitos das mulheres, que só ganharam a possibilidade de dirigir, por exemplo, em 2018.

“É uma nova vida, nós nascemos de novo. Especialmente para as mulheres”, declarou uma mulher identificada como Nouf, que considerava viver em outro país antes de algumas mudanças acontecerem na Arábia Saudita.

A assinatura anual mais cara do estabelecimento custa um valor equivalente a R$ 18,3 mil.

Apesar de alguns limites ainda estarem estabelecidos no país contra a atividade política, o governo da Arábia Saudita aparenta estar mais aberto no espaço das artes.

A BeastHouse é financiada pelo PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita – em tradução). O órgão também foi responsável por adquirir o time de futebol Newcastle United, em 2021. O movimento do país é visto como uma tentativa de melhorar a reputação da nação, além de diversificar a economia do governo, proveniente majoritariamente da exploração de petróleo.