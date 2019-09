Arábia Saudita emitirá vistos de turismo pela primeira vez

A Arábia Saudita anunciou, nesta sexta-feira (26), que emitirá vistos de turismo pela primeira vez, abrindo as portas do reino ultraconservador aos viajantes.

O objetivo é diversificar sua receita, que hoje é completamente dependente do petróleo.

O desenvolvimento do turismo é um dos principais eixos do programa de reformas “Visão 2030” do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, que tenta preparar a maior economia árabe para a era pós-petróleo.

“Abrir a Arábia Saudita para os turistas internacionais é um momento histórico para o nosso país”, declarou o diretor de Turismo, Ahmed al-Khateeb, em um comunicado.

“Os visitantes ficarão surpresos ao descobrir os tesouros que podemos compartilhar: cinco sítios classificados como patrimônio mundial da Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura], uma cultura local vibrante e uma imponente beleza natural”, afirmou.

A Arábia Saudita oferecerá vistos de turismo on-line para cidadãos de 49 países, informou a Bloomberg News, citando Ahmed al-Khateeb.