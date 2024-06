Arábia Saudita deve arrecadar mais de US$ 11,20 bilhões com oferta de ações da Aramco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/06/2024 - 20:11 Para compartilhar:

A Arábia Saudita deverá arrecadar mais de US$ 11,20 bilhões depois de fixar o preço de sua oferta de ações da Saudi Aramco. O reino – que atualmente detém mais de 82% da Saudi Arabian Oil (Aramco) – planeja vender 1,545 bilhões de ações da empresa petrolífera mais valiosa do mundo.

Isto representa uma pequena fração de sua participação total, mas é um elemento-chave no esforço do país para financiar os seus planos de diversificação da economia para além do petróleo. A Arábia Saudita disse que anunciaria a oferta na sexta-feira.

Depois de quase uma semana comercializando a emissão para investidores nacionais e internacionais, os banqueiros da Aramco disseram aos investidores que ela planeja precificar as ações a 27,25 riais sauditas, ou US$ 7,27, cada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.