Arábia Saudita descarta normalizar relações com Israel sem ‘um Estado palestino’

A Arábia Saudita descartou, nesta quarta-feira (5, data local), formalizar as relações com Israel a menos que se estabeleça “um Estado palestino”, depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que a normalização dos laços com Riade “vai acontecer”.

“A Arábia Saudita continuará seus esforços incansáveis para estabelecer um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital, e não estabelecerá relações diplomáticas com Israel sem isso”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores saudita na rede social X.

