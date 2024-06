Arábia Saudita anuncia 1.301 mortos no hajj, a maioria peregrinos não registrados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2024 - 16:25 Para compartilhar:

A Arábia Saudita anunciou, neste domingo (23), que 1.301 peregrinos morreram durante a grande peregrinação muçulmana do hajj, realizada recentemente no país sob calor intenso, e ressaltou que a maioria dos falecidos não tinha autorização para participar deste encontro anual.

“Infelizmente, o número de mortos chegou a 1.301, dos quais 83% não estavam autorizados a participar do hajj. Eles percorreram longas distâncias debaixo de sol, sem abrigo ou conforto adequado”, reportou a agência de notícias oficial saudita.

Na semana passada, um balanço feito pela AFP com base em comunicados e boletins oficiais de diplomatas envolvidos nas respostas de seus respectivos países estimou o número de mortos em mais de 1.100.

Diplomatas árabes disseram à AFP que entre os falecidos há 658 egípcios – 630 deles peregrinos não registrados.

Riade não havia comentado publicamente as mortes ou fornecido seu próprio balanço até este domingo.

Na sexta-feira, no entanto, um alto funcionário saudita divulgou um balanço parcial de 577 mortos nos dois dias mais movimentados do hajj: 15 de junho, quando os peregrinos se reuniram para horas de oração sob um sol abrasador no Monte Arafat, e 16 de junho, quando eles participaram do ritual do “apedrejamento de satanás” em Mina.

rcb/hme/cn/mvv/rpr