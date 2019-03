Ar-condicionado no Ninho do Urubu teve curto-circuito antes de tragédia, diz TV

Um dos aparelhos de ar-condicionado no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, sofreu um curto-circuito dois dias antes do incêndio que matou 10 atletas das categorias de base. A afirmação foi feita por um funcionário do clube e um técnico de refrigeração à polícia. As informações são do ‘Esporte Espetacular’, da TV Globo.

Em depoimento, após a tragédia, o monitor Adalberto Lourenço, disse que operários que trabalhavam no CT avisaram que um ar-condicionado do alojamento da base estava pegando fogo. Ele ainda desligou a chave-geral do local e identificou qual era o aparelho que estava danificado. O problema foi solucionado “com uma emenda de reparo, utilizando fita isolante”, segundo ele.

O incêndio no Ninho do Urubu matou 10 jogadores das categorias de base do Flamengo no dia 8 de fevereiro. Todos os garotos, entre 14 e 17 anos, estavam dormindo em um alojamento provisório dentro do Centro de Treinamento. Outros três atletas foram internados, mas apenas dois tiveram alta até o momento.