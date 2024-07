Aquisição de participação da ITA Airways pela Lufthansa obtém aprovação condicional da UE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 20:25 Para compartilhar:

A União Europeia deu à Lufthansa a sua aprovação condicional para comprar uma participação minoritária na ITA Airways, a transportadora italiana anteriormente conhecida como Alitalia, reforçando o alcance do grupo de transportadoras alemãs na Europa e a sua exposição ao lucrativo mercado italiano. A Comissão Europeia disse que a sua aprovação estava condicionada ao cumprimento total das soluções oferecidas pela Lufthansa e pelo Ministério da Economia e Finanças da Itália para responder às preocupações das autoridades da concorrência sobre o impacto do acordo nas rotas de curta e longa distância.

Segundo os termos, a Lufthansa e o governo italiano permitirão que até duas companhias aéreas rivais operem voos diretos entre Roma ou Milão para destinos na Europa Central. Irão também eliminar slots de descolagem e aterrissagem no aeroporto de Milão Linate e celebrar acordos com rivais para melhorar a sua competitividade nas principais rotas de longa distância.

Com os compromissos, o acordo não levantaria mais preocupações de concorrência, disse a Comissão, encerrando uma investigação sobre o acordo que lançou em janeiro. O acerto alcançado em maio do ano passado entre a Lufthansa e o Ministério da Economia e Finanças da Itália prevê que a transportadora alemã injete 325 milhões de euros (US$ 349,3 milhões) na ITA Airways para uma participação de 41%, com Roma despejando mais 250 milhões de euros nos cofres da companhia aérea.

Nos termos do acordo, a Lufthansa tem a opção de aumentar ainda mais a sua participação na transportadora ou mesmo adquiri-la a título definitivo, aproveitando a sua exposição a Itália, um país que a empresa tinha anteriormente chamado de terceiro maior mercado aéreo da UE e o seu maior mercado estrangeiro atrás dos EUA. Tanto a ITA quanto a Lufthansa, no entanto, permanecerão concorrentes até que o negócio seja fechado, disse a Lufthansa, acrescentando que sua opção de adquirir as ações restantes da ITA poderá ser exercida a partir de 2025, no mínimo.

O acordo ITA-Lufthansa põe fim a uma tentativa de anos do governo italiano para facilitar o controle estatal da ITA Airways, que começou a operar no final de 2021.

A Alitalia, antecessora do ITA, estava atolada em processos de falência mesmo antes da pandemia de Covid-19 interromper as viagens aéreas. Embora fosse conhecida no seu auge por voar com estrelas de cinema e fosse a companhia aérea preferida de uma sucessão de papas, a Alitalia lutou para ganhar dinheiro no meio da rápida expansão das companhias aéreas europeias de baixo custo.