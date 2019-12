Aquisição de leite sobe 0,6% no 3º trimestre ante o 3º tri de 2018, diz IBGE

Rio, 12 – A aquisição de leite cru feita por estabelecimentos sob inspeção sanitária – federal, estadual ou municipal – totalizou 6,29 bilhões de litros no terceiro trimestre, uma elevação de 7,5% em comparação ao volume registrado no segundo trimestre de 2019, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, houve crescimento de 0,6%, o equivalente a 37,73 milhões de litros de leite a mais, provenientes de aumentos em 15 das 26 Unidades da federação participantes da pesquisa.

Os avanços mais relevantes, em valores absolutos, ocorreram em Minas Gerais (+64,67 milhões de litros), Paraná (+43,76 milhões de litros), Bahia (+11,93 milhões de litros) e Ceará (+10,79 milhões de litros).

As reduções mais significativas foram no Rio Grande do Sul (-26,41 milhões de litros), Goiás (-20,43 milhões de litros) e Santa Catarina (-17,09 milhões de litros).

Minas Gerais manteve a liderança na aquisição de leite, com 24,5% da captação nacional, seguida por Paraná (14,3%) e Rio Grande do Sul (13,7%).