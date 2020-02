Aquisição de leite cai 0,9% no 4º tri de 2019 ante o 4º tri de 2018, diz IBGE

Rio, 13 – A aquisição de leite cru feita por estabelecimentos sob inspeção sanitária – federal, estadual ou municipal – totalizou 6,64 bilhões de litros no quarto trimestre, uma elevação de 5,5% em comparação ao volume registrado no terceiro trimestre de 2019, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o quarto trimestre de 2018, houve queda de 0,9%.