Aquisição de couro sobe 9,7% no 3º trimestre ante 2º tri, diz IBGE

Rio, 12 – A aquisição de couro pelos curtumes brasileiros atingiu 9,11 milhões de peças inteiras de couro cru de bovinos, conforme a Pesquisa Trimestral do Couro, divulgada nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um acréscimo de 9,7% em relação ao adquirido no trimestre imediatamente anterior e de 4,3% frente ao terceiro trimestre de 2017.

Na passagem de 2017 para 2018, houve alta de 401,52 mil peças no total adquirido pelos estabelecimentos, informou o IBGE.

“Os destaques positivos em números absolutos ficaram com Tocantins (+179,10 mil peças), Rondônia (+177,68 mil peças), Mato Grosso do Sul (+118,46 mil peças), Maranhão (+86,48 mil peças), Rio Grande do Sul (+69,70 mil peças), Pará (+48,59 mil peças) e Paraná (+48,03 mil peças)”, diz a nota divulgada pelo órgão.

Na contramão, houve reduções na Bahia (-136,26 mil peças), em São Paulo (-136,15 mil peças), no Espírito Santo (-69,21 mil peças), em Minas Gerais (-32,97 mil peças) e em Mato Grosso (-17,78 mil peças).

Apesar da redução no terceiro trimestre, Mato Grosso continua a liderar a relação de Estados que recebem peças de couro cru para processamento, com 17,4% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul (12,6%) e São Paulo (11,4%).