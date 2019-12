Aquisição de couro cai 5,7% no 3º tri ante o 3º tri de 2018, diz IBGE

Rio, 12 – Os curtumes brasileiros adquiriram 8,59 milhões de peças inteiras de couro no terceiro trimestre de 2019, uma alta de 2,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, porém, houve uma queda de 5,7%, ou 523,25 mil peças a menos, devido a reduções em 12 das 19 Unidades da Federação que integram a pesquisa.

Os recuos mais expressivos ocorreram no Pará (-178,86 mil peças), Mato Grosso (-140,90 mil peças), Paraná (-113,17 mil peças), Maranhão (-110,56 mil peças), Rio Grande do Sul (-70,61 mil peças) e Goiás (-43,83 mil peças). Os aumentos mais significativos foram em Rondônia (+78,25 mil peças), Minas Gerais (+42,98 mil peças), Acre (+34,44 mil peças) e São Paulo (+22,31 mil peças).

A pesquisa investiga apenas as empresas que efetuam curtimento de pelo menos 5 mil unidades inteiras de couro cru bovino por ano.