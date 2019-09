‘Aqui jogador não vai mandar em treinador’, diz presidente do Fortaleza

O Fortaleza confirmou a volta do técnico Rogério Ceni e espera que o nome do treinador saiam no BID (Boletim Informativo Diário) para que ele faça a reestreia já nesta segunda-feira, contra o Botafogo. O presidente do clube, Marcelo Paz, ironizou o fato de o treinador ter sido demitido do Cruzeiro após desavenças com alguns jogadores do elenco.

“Achei que tivesse diminuído essa dança das cadeiras (de treinadores). Tem muita coisa que acontece que vocês (jornalistas) não sabem. Eu só lamento quando a coisa se inverte: jogador não vai mandar em treinador e isso é uma prerrogativa nossa. Cada um tem sua forma de administrar, mas aqui no Fortaleza tem uma hierarquia”, disse o dirigente, ironizando a diretoria cruzeirense.

No time mineiro, Ceni ficou apenas oito jogos. Neste período, ele teve problemas com o meia Thiago Neves, que reclamou publicamente da escalação do time e, logo em seguida, perdeu a condição de titular. Pouco depois, o zagueiro Dedé questionou o treinador pelo fato dele não estar usando o meia e a postura do atleta irritou Ceni. O defensor nega que tenha feito algo para ajudar na queda do treinador.

Ceni volta ao Fortaleza onde conquistou um título da Série B do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Zé Ricardo, seu substituto no time cearense, ficou apenas sete jogos e foi demitido após conquistar apenas uma vitória. A diretoria garante que a mudança de comando iria ocorrer mesmo se Ceni não tivesse desempregado.

O Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Botafogo, às 20h, no Castelão. Com 22 pontos, o Fortaleza aparece na 15ª colocação, três a menos que o Cruzeiro, ex-time de Ceni, que aparece como o melhor dentre os que estão na zona de rebaixamento.