Aqui estão os países mais seguros – e mais perigosos – para viajar em 2024

Quer viajar com segurança em 2024? Embale camadas extras.

Uma série de países mais frios foram considerados os mais seguros num estudo anual realizado pela empresa de avaliação de risco International SOS.

Islândia, Luxemburgo, Noruega, Suíça e Dinamarca congelaram a competição, ganhando a designação mais segura nos mapas globais de risco em viagens da organização.

Os autores do mapa levam em consideração os níveis de segurança dos países , com base na ameaça que representa para os funcionários a violência política (incluindo terrorismo, insurgência, agitação e guerra com motivação política), agitação social (incluindo violência sectária, comunitária e étnica) e crimes violentos e pequenos. .

Lutando com todos os itens acima – e não conseguindo atingir a classificação – estavam o Sudão do Sul, o Afeganistão, a Síria, a Líbia e a Somália. Países como o Afeganistão e a Síria levaram frequentemente para casa a duvidosa honra; O Líbano, os Territórios Palestinianos e a Rússia são beneficiários mais recentes.

A Islândia foi classificada como o país mais seguro do mundo devido ao seu “risco de segurança insignificante”, porque tem baixas taxas de criminalidade violenta, nenhuma violência política e pouca violência sectária, comunitária, racial ou dirigida contra estrangeiros, juntamente com vários outros factores.

Enquanto isso, o Sudão do Sul, no topo da lista dos lugares mais perigosos do mundo, segundo o site , é descrito como um “risco extremo à segurança”. O controlo governamental e a aplicação mínima da lei em grandes áreas são citados como causa. Há também uma séria ameaça de “ataques violentos por parte de grupos armados contra viajantes e representantes internacionais”.

Pela primeira vez, o Mapa de Riscos em Viagens de 2024 inclui as alterações climáticas como um fator.

A empresa de avaliação de risco relatou um aumento na tendência de alertas relacionados com o clima emitidos, uma vez que o aumento das temperaturas globais está a aumentar os riscos para a saúde em todo o mundo.

“Os eventos de calor extremo deste ano, com a primeira onda de calor a atingir a Europa, podem tornar-se comuns. Além dos impactos físicos do calor extremo, pode haver efeitos negativos significativos na saúde mental”, disse a Dra. Irene Lai, Diretora Médica Global da International SOS.

“É essencial que as empresas planeiem isso, adaptando a nossa forma de viver e trabalhar para proteger a saúde, ao mesmo tempo que tomam medidas para abrandar e, eventualmente, inverter a tendência do aumento das temperaturas”, disse o Dr.

5 países mais seguros em 2024

Islândia

Luxemburgo

Noruega

Suíça

Dinamarca

5 países mais perigosos em 2024

Sudão do Sul

Afeganistão

Síria

Líbia

Somália

