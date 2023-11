Aqui estão os 6 fatores que podem estar deixando seu cabelo grisalho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 1:52 Para compartilhar:

O cabelo grisalho é um fenômeno natural que acompanha o envelhecimento para a maioria das pessoas.

É um sinal visível de envelhecimento, mas você já se perguntou o que realmente causa essa transformação?

Quando o cabelo fica grisalho, é devido ao declínio gradual das células pigmentares nos folículos capilares. A cor natural do nosso cabelo vem da melanina, um pigmento produzido por células especializadas chamadas melanócitos. Essas células infundem melanina nas células ciliadas, determinando sua tonalidade natural, seja loira, marrom, preta ou ruiva.

À medida que envelhecemos, os melanócitos começam a produzir menos melanina, causando uma diminuição gradual da pigmentação do cabelo. Com o tempo, certos folículos capilares cessam totalmente a produção de melanina, levando ao crescimento de cabelos grisalhos ou brancos.

Aqui está mais para saber sobre esse processo complexo e a combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida que o afetam:

1. Genética

Sua composição genética influencia significativamente quando seu cabelo pode começar a ficar grisalho. O momento e o ritmo desse processo são em grande parte ditados pela genética. Se o envelhecimento prematuro ocorrer em sua família, há uma chance maior de você também experimentar o envelhecimento precoce.

Certos genes são responsáveis ​​por regular a produção de melanina. Variações nesses genes podem afetar a quantidade de melanina produzida pelo corpo e a taxa com que as células pigmentares dos folículos capilares diminuem com o passar do tempo.

A etnia também desempenha um papel nesta predisposição genética. Por exemplo, indivíduos com tons de pele mais claros muitas vezes apresentam envelhecimento mais precoce do que aqueles com tons de pele mais escuros devido a diferenças na produção de melanina.

Embora a genética prepare o cenário para quando seu cabelo começar a ficar grisalho, outros fatores como estresse, tabagismo, dieta e influências ambientais podem acelerar o processo. No entanto, o modelo genético é o principal determinante do envelhecimento do cabelo.

2. Estresse

O estresse não faz com que o cabelo fique grisalho diretamente, mas existe uma correlação entre o estresse crônico e o envelhecimento prematuro.

O mecanismo exato não é totalmente compreendido, mas o estresse prolongado pode afetar o corpo de várias maneiras, inclusive acelerando potencialmente o processo de envelhecimento.

Quando você está estressado, seu corpo libera hormônios como o cortisol, que, quando produzido em excesso durante um período prolongado, pode afetar as funções normais do corpo. Há alguma indicação de estudos de que o estresse pode perturbar as células-tronco dos melanócitos, que desempenham um papel na produção do pigmento capilar. Esta interrupção pode reduzir potencialmente a produção de melanina, possivelmente provocando envelhecimento prematuro.

Embora o estresse não seja a única causa dos cabelos grisalhos, o gerenciamento dos níveis de estresse por meio de técnicas de relaxamento, práticas de atenção plena e um estilo de vida saudável pode ajudar indiretamente a retardar o envelhecimento em alguns indivíduos.

3. Fumar

Fumar tem sido associado ao envelhecimento prematuro, incluindo o envelhecimento prematuro dos cabelos. Os produtos químicos presentes nos cigarros e as toxinas que eles liberam podem ter efeitos prejudiciais ao corpo, incluindo os folículos capilares e a produção de melanina.

Os componentes nocivos da fumaça do tabaco podem causar estresse oxidativo, que danifica as células. Este estresse oxidativo pode perturbar o funcionamento normal dos melanócitos, levando a uma diminuição na produção de melanina e ao aparecimento mais precoce de cabelos grisalhos.

4. Deficiências nutricionais

As deficiências nutricionais podem contribuir potencialmente para o envelhecimento prematuro dos cabelos, embora a relação causal direta entre deficiências específicas e cabelos grisalhos nem sempre seja clara.

Manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais é crucial para a saúde geral, incluindo a saúde do seu cabelo. Certos nutrientes desempenham papéis essenciais na produção de melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo. Por exemplo, deficiências em vitaminas como B12, D e E, e minerais como cobre e ferro podem afetar a produção de melanina e a saúde geral do cabelo. Quando o corpo carece desses nutrientes vitais, isso pode afetar a saúde e a função dos folículos capilares, podendo levar a alterações na cor do cabelo.





No entanto, é importante observar que, embora as deficiências nutricionais possam afetar a saúde do cabelo, a genética, a idade e outros fatores também contribuem significativamente para o processo natural de envelhecimento. As deficiências nutricionais podem acelerar o processo em alguns casos, mas podem não ser a única causa dos cabelos grisalhos.

5. Condições médicas

Certas condições médicas geralmente afetam a saúde geral do corpo e, como resultado, podem afetar a pigmentação do cabelo. Algumas dessas condições incluem:

Vitiligo: Uma doença da pele em que manchas de pele perdem seus melanócitos, resultando em manchas brancas. Às vezes, o vitiligo também pode afetar o cabelo, causando envelhecimento prematuro ou branqueamento dos cabelos nas áreas afetadas.

Doenças autoimunes: Certas condições autoimunes podem afetar a resposta imunológica do corpo, causando danos aos melanócitos ou interferindo na produção de melanina.

Distúrbios da tireoide: alterações nos níveis dos hormônios da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, podem afetar várias funções corporais, incluindo a saúde do cabelo.

Embora estas condições médicas possam contribuir para o envelhecimento prematuro, é essencial consultar um profissional de saúde para diagnóstico e tratamento adequados. Abordar a condição médica subjacente pode ajudar a controlar ou retardar a progressão do envelhecimento prematuro em alguns casos.

6. Exposição a poluentes

Poluentes como emissões de veículos, poluentes industriais, metais pesados ​​e certos produtos químicos podem gerar estresse oxidativo no corpo, o que pode danificar os melanócitos. A exposição prolongada a poluentes pode interferir na capacidade das células de produzir melanina. Como resultado, o cabelo pode ficar grisalho prematuramente ou perder a sua pigmentação natural.

Minimizar a exposição a poluentes através de mudanças no estilo de vida, reduzir a exposição ao fumo do cigarro e viver em ambientes menos poluídos pode ajudar a apoiar a saúde geral do cabelo e potencialmente retardar o envelhecimento prematuro.

Curiosamente, o cabelo não “fica” realmente grisalho; cresce assim desde a raiz.

Então, quando você nota cabelos grisalhos, é porque novos folículos capilares estão produzindo cabelos sem pigmento.

Apesar da crença popular de que arrancar um fio de cabelo grisalho fará com que vários outros cresçam em seu lugar, isso é um mito. Arrancar cabelos grisalhos não fará com que outros cresçam em seu lugar, mas é melhor deixá-los em paz, pois arrancar constantemente pode danificar os folículos capilares.

Embora não exista uma maneira cientificamente comprovada de reverter os cabelos grisalhos permanentemente, algumas mudanças no estilo de vida ou tratamentos como tinturas de cabelo, suplementos ou rotinas específicas de cuidados com os cabelos podem ajudar a retardar ou disfarçar temporariamente o processo de envelhecimento.





Compreender por que o cabelo fica grisalho é um mergulho fascinante nas complexidades do processo de envelhecimento do corpo humano. Esta é uma parte natural da vida que muitas pessoas vivenciam, servindo como um lembrete visível da passagem do tempo e da singularidade da composição genética de cada indivíduo.

