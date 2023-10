Aqui está o que acontece com seu corpo quando você para de beber por 30 dias

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/10/2023 - 1:34 Para compartilhar:

bster-se do consumo de álcool, mesmo que apenas por 30 dias, pode trazer muitos benefícios à saúde física e mental.

Outubro é um mês popular para acabar com o consumo de álcool com o “Outubro Sóbrio”, um desafio originalmente iniciado no Reino Unido como uma angariação de fundos para a luta contra o cancro.

O consumo moderado é considerado dois drinques por dia ou menos para homens e um drinque ou menos para mulheres, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O consumo excessivo de álcool, segundo a mesma fonte, é quantificado como cinco ou mais bebidas numa ocasião (com duração de duas a três horas) para os homens e quatro ou mais bebidas ocasionalmente para as mulheres. O consumo excessivo de álcool pode fazer com que você se sinta abaixo do ideal por muito tempo, com ressacas brutais muitas vezes acompanhando uma noite divertida.

Se você deseja melhorar seu bem-estar físico e mental em qualquer época do ano, fazer uma pausa de 30 dias no consumo de álcool pode trazer muitos benefícios à saúde.

Abaixo estão cinco melhorias relacionadas à saúde que você poderá observar se passar 30 dias sem álcool.

Melhor saúde do fígado Uma noite de sono melhor Perda de peso Melhor digestão Melhorias na função cerebral

1. Melhor saúde do fígado

O consumo de álcool pode aumentar o risco de muitas doenças diferentes. Uma delas é a doença hepática.

O consumo regular de álcool tem um efeito negativo no fígado. Beber afeta negativamente as células do fígado e pode causar doenças hepáticas. Ao não beber, o fígado tem a oportunidade de se regenerar e melhorar a sua função. Mesmo apenas 30 dias de sobriedade podem aumentar muito a função do fígado.

2. Uma noite de sono melhor

Nenhum consumo de álcool leva a um sono melhor, e um sono melhor leva a uma saúde geral melhorada. Quando o álcool é consumido perto da hora de dormir, a qualidade do sono pode ser interrompida.

Essa perda de sono de qualidade lhe dará uma sensação de tontura no dia seguinte.

Depois que o álcool for removido de sua rotina, seu ciclo de sono começará a voltar ao normal, deixando você mais alerta e revigorado pela manhã.

3. Perda de peso

O consumo excessivo de álcool pode levar ao ganho de peso, portanto, o oposto é verdadeiro quando se elimina o álcool do organismo. O álcool desacelera o metabolismo e é extremamente rico em calorias (especialmente aquelas bebidas superdoces).

Esses dois fatores dificultam a perda de peso com o consumo regular. Cortá-lo da dieta pode ajudar na perda de peso.

4. Melhor digestão

Você já teve dor de estômago depois de beber? Experimenta refluxo ácido? Você não está sozinho. Assim como beber pode causar inflamação no fígado, também pode causar inflamação no revestimento do estômago.

5. Melhorias na função cerebral

Trinta dias sem álcool podem melhorar drasticamente a função cerebral e o humor geral.

O álcool prejudica o cérebro e pode causar danos a curto prazo, como má tomada de decisões e danos a longo prazo, como problemas de memória.

Beber muito pode afetar profundamente o seu humor, fazendo você se sentir ansioso e confuso. Dar uma pausa ao cérebro pode ajudar a melhorar seu funcionamento e possivelmente prevenir problemas de memória no futuro que podem estar associados à ingestão excessiva de álcool.





