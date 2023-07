Aquecimento global: O que acontece com seu corpo no calor extremo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/07/2023 - 6:40 Compartilhe

A Terra registrou recentemente seu dia mais quente de todos os tempos – um recorde que os especialistas alertam que provavelmente será quebrado repetidamente à medida que a crise climática eleva as temperaturas cada vez mais.

E está acontecendo rápido: um novo relatório apontou que junho foi o mês mais quente do planeta por uma “margem substancial”, o que significa que os nove junhos mais quentes ocorreram nos últimos nove anos.

+ Planeta bate recorde de calor pelo 3º dia seguido: por que o clima está desse jeito?

Dias extremamente quentes – que podem ser considerados os dias mais quentes do verão – são mais frequentes agora do que em 1970 em 195 locais nos EUA, de acordo com o grupo de pesquisa Climate Central. Desses locais, cerca de 71% agora enfrentam pelo menos sete dias adicionais extremamente quentes a cada ano.

Em uma cidade do Texas, pelo menos 11 pessoas morreram em pouco mais de uma semana durante uma onda de calor implacável em junho. No México, as altas temperaturas mataram pelo menos 112 pessoas desde março. Uma recente onda de calor na Índia matou pelo menos 44 pessoas em todo o estado de Bihar.

O que acontece com seu corpo

Normalmente, seu corpo está acostumado a uma certa faixa de temperaturas, geralmente entre 97 e 99 graus Fahrenheit. Quando seu cérebro detecta uma mudança – menor ou maior do que isso – ele tenta ajudar seu corpo a esfriar ou aquecer, de acordo com a Dra. Judith Linden, vice-presidente executiva do departamento de medicina de emergência do Boston Medical Center e professora em o departamento de medicina de emergência da escola de medicina da Universidade de Boston.

“Existem várias maneiras diferentes pelas quais (o cérebro) tenta resfriar o corpo. Uma maneira, a maneira mais comum que pensamos, é suar”, disse Linden. “Os poros se abrem, o corpo transpira e o suor evapora, isso esfria o corpo.”

A segunda maneira de resfriar o corpo é dilatando os vasos e aumentando a frequência cardíaca, o que ajuda a trazer calor e sangue para a superfície do corpo e a liberar o excesso de calor.

Quando você está exposto a altas temperaturas, fica mais difícil para o seu corpo tentar manter o resfriamento. E se o seu ambiente for quente e úmido, o suor não evapora tão facilmente – o que aumenta ainda mais a temperatura do seu corpo, de acordo com a Mayo Clinic.

“Quanto maior a umidade, menores as temperaturas necessárias para o calor extremo”, disse Linden.

Altas temperaturas corporais podem causar danos ao cérebro e outros órgãos vitais, diz o CDC . Eles também podem levar a várias doenças relacionadas ao calor.

Tipos de doenças relacionadas ao calor

Doenças relacionadas ao calor leve, incluindo cãibras de calor, são as mais comuns, disse Linden. As cãibras de calor podem se desenvolver em pessoas que suam muito, inclusive durante o exercício. A transpiração excessiva consome todo o sal e umidade do corpo e pode levar a dores musculares ou espasmos, geralmente no abdômen, braços ou pernas, de acordo com o CDC.

Uma erupção cutânea também pode se desenvolver. Essa é uma irritação da pele causada por muito suor em clima quente e úmido e é mais comum em crianças pequenas, diz o CDC. Geralmente é um aglomerado vermelho de espinhas ou bolhas e tende a estar em locais como o pescoço, a parte superior do tórax ou as dobras do cotovelo.

Quando seu corpo começa a exceder sua capacidade de se resfriar, você pode desenvolver o que é conhecido como exaustão pelo calor.

“Nesse caso, você verá suor excessivo porque seu corpo realmente tentará acompanhar esse calor extra. Você vai se sentir tonto, pode sentir tonturas, muitas vezes as pessoas apresentam náuseas, dores de cabeça e sua pele geralmente parece pálida e úmida e seu pulso é frequentemente rápido”, disse Linden.

“Esta é a última tentativa do corpo de se resfriar antes de realmente entrar em um ponto sem retorno.”





Uma insolação é a doença mais grave relacionada ao calor e, se não for tratada, pode levar à morte.

“É aí que a temperatura do seu corpo fica acima de 104 a 105 graus ou mais, e é aí que seus mecanismos começam a falhar”, disse Linden.

Os sinais de alerta podem incluir temperaturas corporais extremamente altas, pele vermelha e seca, pulso rápido, dor de cabeça, tontura, náusea ou perda de consciência, de acordo com o CDC.

A marca registrada de um golpe de calor é confusão e agitação, disse Linden.

“Então, quando alguém está no calor e fica confuso e agitado, isso é insolação até que se prove o contrário e você precisa ligar para o 911 para isso ou obter ajuda imediatamente e tirar a pessoa do calor.”

Quem está mais em risco

Idosos, pessoas com condições médicas crônicas, bem como crianças, correm maior risco de doenças graves relacionadas ao calor.

Os idosos e as pessoas com condições médicas crônicas podem ter menos probabilidade de sentir e responder às mudanças de temperatura e podem estar tomando medicamentos que pioram os efeitos do calor, disse o CDC .

“Muito jovens (pessoas) também, porque são menos propensos a reconhecer doenças relacionadas ao calor e são menos propensos a sair do calor se começarem a se sentir superaquecidos”, disse Linden.

Estudantes-atletas e animais de estimação também correm maior risco, acrescentou ela.

“Neste clima, você nunca deve deixar uma criança ou um animal de estimação no carro nem por um minuto”, acrescentou Linden.

Como se manter seguro

Quando sua comunidade está enfrentando calor extremo, há várias coisas que você pode fazer para manter a sua segurança e a de outras pessoas.

Primeiro, fique atento aos sintomas de exaustão pelo calor ou outras doenças.





“Se alguém começa a sentir tontura, tontura, náusea ou dor de cabeça, é hora de agir imediatamente”, disse Linden. “Isso significa tirá-los do calor e colocá-los em um ambiente fresco.”

Colocar água em alguém que possa estar apresentando sintomas e dar-lhe líquidos pode ajudar a resfriá-lo. Se alguém estiver começando a perder a consciência ou tiver náuseas ou vômitos, ligue para o 911.

“Se você vir alguém com qualquer tipo de confusão, isso é uma bandeira vermelha imediata”, acrescentou Linden.

Quando está calor lá fora, tente evitar atividades ao ar livre – especialmente entre as 11h e as 15h, de acordo com Linden. Se precisar sair, use roupas claras, cubra a cabeça e beba bastante líquido.

Não espere sentir sede para beber água, pois isso pode ser um sinal de desidratação. Linden recomenda beber pelo menos um copo de água – ou mais – por hora.

“Se você começar a se sentir tonto, tonto, suando, pulso rápido, saia do calor imediatamente”, disse Linden.

Tente encontrar ar-condicionado ou lugares em sua área onde você possa se refrescar, de acordo com o Ready.gov. Mesmo passar algumas horas em um shopping ou biblioteca pública pode ajudar.

Quando você está em casa, os ventiladores podem ajudar, mas não confie neles como sua única forma de se refrescar – embora possa ser mais confortável, eles não ajudarão a prevenir doenças relacionadas ao calor.

“Se você estiver em uma sala super quente, se tiver um ventilador, isso ajuda? Não. Acho que, se você tem um ventilador e é capaz de se embaçar… então os ventiladores podem ser úteis”, disse Linden. “Os fãs não são infalíveis.”

Por fim, certifique-se de verificar seus vizinhos, pais e amigos – especialmente indivíduos mais velhos que podem estar morando sozinhos ou isolados, disse Linden.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias