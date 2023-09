Aqua Capital compra goiana Exata, plataforma de análises de solos e plantas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 11:51 Compartilhe

São Paulo, 29 – O fundo Aqua Capital anunciou na quinta-feira, 28, a compra da Exata, empresa fundada em 1997 em Jataí (GO) que atua no mercado brasileiro de análises laboratoriais de solos e plantas. Em comunicado ao mercado, o Aqua destaca que a empresa goiana é líder no segmento e que atende às principais regiões agrícolas do Brasil, com influência “notável” no Centro-Oeste.

“A empresa vem experimentando um crescimento impressionante enquanto expande sua presença em diferentes Estados do Brasil”, disse o fundo no documento.

A Exata fornece, para empresas de agricultura de precisão e produtores, análises amplas sobre a composição do solo e os níveis de nutrientes, que tornam viável a adoção de práticas de agricultura regenerativa, com menos emissão de gases de efeito estufa.

Os dados permitem aplicar com mais precisão água, fertilizantes e pesticidas.

O Aqua Capital não informa, no comunicado, o investimento aplicado na aquisição da Exata.

