Apuração/TO: Com 74,63% dos votos apurados, Carlesse (PHS) lidera com 56,97%

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já apurou 74,63% dos votos no Tocantins. Lidera a disputa ao governo o candidato à reeleição, Mauro Carlesse (PHS), com 295.139, 56,97% dos votos válidos, à frente do ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), com 162.892 votos, com 31,44% dos votos válidos, seguido de Márlon Reis (Rede) que totaliza 34.510 votos e permanece com 6,66% dos votos válidos.

César Simoni (PSL) tem 23.713 votos (4,58% dos votos válidos) e a candidata do PSOL, Bernadete Aparecida soma 1.797 votos, ou 0,35% dos votos válidos.

Brancos somam 10.386 votos (1.71%), nulos 79.740 votos (13,11) e a abstenção total é de 152.533 eleitores, totalizando 20,05% do eleitorado.