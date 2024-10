Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 17:49 Para compartilhar:

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) está matematicamente eleito prefeito de Palmas (TO). Com 96,66% das urnas apuradas, ele tinha 52,99% dos votos válidos. Ele disputava o segundo turno com Janad Vacari (PL), que tinha 47,01% dos votos.