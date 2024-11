Apuração começa com disputa acirrada na Geórgia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 22:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 5 NOV (ANSA) – Se as projeções da imprensa americana já apontam vitórias esperadas de Donald Trump em Kentucky (8 votos no colégio eleitoral) e Indiana (11) e de Kamala Harris em Vermont (3), o início da apuração mostra uma disputa acirrada na Geórgia (16), estado que foi decisivo para o triunfo do democrata Joe Biden em 2020.

Com 3% das urnas apuradas, Harris tem 51% dos votos, contra 48% de Trump, mas praticamente todas as pesquisas davam vantagem numérica para o republicano no estado, embora quase sempre dentro da margem de erro.

Como os EUA possuem seis fusos horários, os estados fecham as urnas em horários diferentes. As atenções estarão voltadas sobretudo para a Pensilvânia, estado-pêndulo que encerra a votação às 22h (horário de Brasília).

Analistas acreditam que quem vencer na Pensilvânia estará com um pé na Casa Branca. Trump, inclusive, já denunciou “trapaças massivas” na Filadélfia, principal cidade do estado, informação negada pela polícia local. (ANSA).