APS contrata aprofundamento do cais de granéis vegetais

12/01/2024 - 12:33

São Paulo, 12 – A Autoridade Portuária de Santos (APS), empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos, contratou o aprofundamento dos berços de atracação, e respectivos acessos, dos cais dos armazéns 12A ao 21, na margem direita do Porto de Santos. O local recebe principalmente navios de exportação de granéis vegetais (é o maior ponto de embarque de açúcar do mundo) e terá profundidade de 15 metros, da mesma forma que o canal de navegação do Porto.

Hoje, o calado operacional daqueles berços vai de 10,9 metros a 13,8 metros, na maré baixa, informa a APS, em comunicado.

Com a obra, segundo a APS, o local poderá receber embarcações maiores que as que atracam atualmente, aumentando a produtividade do Porto e a competitividade do Brasil no comércio internacional.

A empresa contratada é a Náutica Marítima Serviços.

O investimento é de R$ 13,9 milhões, com recursos da própria APS, e o prazo contratual é de seis meses.

“São seis berços que, após dez anos do aprofundamento do canal de navegação, terão a mesma profundidade de 15 metros, o que vai possibilitar a chegada de navios com maior capacidade”, disse na nota o presidente da APS, Anderson Pomini.

