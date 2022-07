Aproveitando aposentadoria, Fred posta vídeo tirando leite de vaca Ex-atacante diverte seguidores nas redes sociais brincando com sua nova rotina: 'aposentado é outro papo'







Ídolo do Fluminense, Fred voltou as redes sociais neste sábado para brincar com sua nova rotina de aposentado. O ex-atacante publicou um vídeo e fotos tirando leite de vaca, dizendo que ‘leite de caixa é coisa de jovem’.

+ Flamengo anuncia volante, Felipe Alves acerta com gigante brasileiro… O Dia do Mercado!

– Manual do aposentado: leite de caixinha é coisa de jovem. Aposentado é outro papo! – escreveu Fred legendando a publicação no Instagram acompanhando a hashtag “aposentem, é ótimo”, que o ex-atacante utiliza em seus novos posts.

Fred se despediu dos gramados na vitória do Fluminense sobre o Ceará por 2 a 1 pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão 2022. O ex-atacante se aposentou como o maior artilheiro da história do Tricolor, com 199 gols.

+ Nino reafirma bom momento no Fluminense

E MAIS:

E MAIS: