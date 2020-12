Aproveitamento pode ajudar em dura sequência do São Paulo na temporada Em seis partidas contra times de cima da tabela, Tricolor venceu três, empatou duas e perdeu penas uma. Clube tem maratona de jogos contra adversários nesta situação

O fim de ano promete ser de fortes emoções para os torcedores do São Paulo. Líder do Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor terá jogos decisivos pela frente, quase sempre atuando contra adversários que estão em boa situação na temporada.

7 a 1, eliminação na pré-Libertadores e mais: os 20 maiores vexames no mundo do futebol na década



Porém, se contarmos o histórico contra times do G6 do Campeonato Brasileiro neste ano, a torcida são-paulina pode ficar mais tranquila. O São Paulo disputou seis partidas contra os seis melhores clubes do Campeonato Brasileiro.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

A equipe comandada por Fernando Diniz soma três vitórias, contra Palmeiras (2 a 0) Flamengo (4 a 1) e Atlético-MG (3 a 0), dois empates, diante de Grêmio (0 a 0) Internacional (1 a 1) e apenas uma derrota, para o Atlético-MG (3 a 0). Sendo assim, são dez gols marcados e apenas dois sofridos, mostrando o bom equilíbrio entre defesa e ataque.

E esses adversários são os que mais vão aparecer no calendário do São Paulo nas próximas partidas. Isso porque dos sete jogos seguintes, contando a Copa do Brasil, em quatro ele vai enfrentar clubes que estão nessa faixa da tabela.

Serão dois jogos diante do Grêmio, pela semifinal do mata-mata nacional, além de confrontos contra Fluminense (26/12) e Internacional (20/01). No meio desses jogos, ainda tem o clássico contra o Santos (10/01), que está na briga para entrar na região de vaga para a próxima Libertadores.

Para completar a dura sequência, o Tricolor enfrenta Red Bull Bragantino e Athletico, times da parte intermediária da tabela, mas fora de casa, o que pode ser um fator decisivo.

E MAIS:

Veja também