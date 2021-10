Aproveitamento fora de casa do Botafogo sobe com Enderson Moreira mas postura ainda não empolga Alvinegro possui somente o décimo terceiro melhor desempenho como visitante nesta Série B do Brasileirão

Na última partida pela Série B, o Botafogo não conseguiu ter uma boa atuação e ficou no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, no Independência. Com a chegada de Enderson Moreira, o desempenho da equipe fora de casa melhorou em relação a Marcelo Chamusca. Porém, apesar de ocupar a vice-liderança do campeonato, o Alvinegro possui somente a 13º melhor campanha como visitante.

Uma das críticas do trabalho de Chamusca no Botafogo era o aproveitamento fora de casa. Com o ex-treinador, o Alvinegro sequer venceu uma partida quando não esteve sob seu mando de campo. Foram 6 jogos como visitante, sendo 3 derrotas e 3 empates. Aproveitamento de 16,7%.

> À sombra de Gatito, Diego Loureiro se destaca em empate do Botafogo, mas ainda precisa passar confiança



Sob o comando de Enderson Moreira, foram 8 partidas, sendo 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 50%. Sendo assim, os números melhoraram, mas a postura e o desempenho da equipe em campo ainda não convencem. Contra o Cruzeiro, na última rodada, o Botafogo teve uma atuação bem fraca e construiu apenas duas chances de gol.

A Série B é uma competição bastante disputada e, para um time que tem o objetivo de se figurar entre os quatro primeiros colocados, garantir pontos fora de casa também é fundamental. Por exemplo, sem contar com o Botafogo, os cinco primeiros colocados da tabela, são as mesmas cinco equipes que possuem a melhor campanha como visitante no campeonato. Porém, em compensação, o Botafogo é o melhor mandante.

> Simule os jogos e veja a classificação da Série B



Restam apenas oito jogos para o Botafogo até o fim da Série B. Serão partidas muito decisivas pela luta do tão desejado acesso. Dessas oito rodadas, quatro serão disputadas fora de casa. Em especial, dois são confrontos diretos pelo G4: contra o Goiás, e o clássico com o Vasco. Além dos times já citados, o Alvinegro enfrenta, fora de casa, a Ponte Preta e o Brasil de Pelotas.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais