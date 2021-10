Aproveitamento baixo! Athletico vence a segunda partida sob o comando de Valentim Em sete partidas, o treinador mostra um aproveitamento de 38,09%, algo baixo para o início de trabalho

O Athletico está na final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Furacão visitou o Flamengo e não se intimidou com o Maracanã ao vencer por 3 a 0.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O resultado deixa o time vivo com o sonho de conquistar o bicampeonato do torneio nacional. O primeiro título do Furacão na Copa do Brasil ocorreu em 2019.

Alberto Valentim



O confronto desta noite serviu para acalmar o ambiente em torno do técnico Alberto Valentim. Com um verdadeiro nó tático em cima do rival, o treinador controlou a partida e deu a vaga ao seu time.

Aproveitamento



Desde a sua chegada a Arena da Baixada, Alberto Valentim obteve apenas duas vitórias em sete jogos. Nos outros confrontos, o Athletico perdeu três e empatou dois. O aproveitamento é de 38,09%.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais