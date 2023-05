Aprovação do arcabouço fiscal é dada como certa pelo governo, diz Haddad

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 8:16 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso é dada como certa pelo governo federal e que as duas Casas consideram a matéria como assunto de Estado.

Em entrevista à Rádio CBN, Haddad ainda voltou a defender a reforma tributária e afirmou que as empresas precisam pagar seus impostos corretamente, pois dribrá-los “não vai enriquecer o país”.

(Por Luana Maria Benedito, em São Paulo)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias